REP. FI., Ieri un primo tempo di ombre e una ripresa di luci

Cinque gol per ripartire in campionato, trovare una vittoria che mancava da tre partite e lanciare messaggi anche in Serie A. Come scrive la Repubblica Firenze, la Fiorentina batte nettamente 5-0 la Sampdoria, si regala un pomeriggio tranquillo e consolida una posizione nella parte destra della classifica utile a chiudere dignitosamente la stagione italiana e sognare un posto in Europa. La vittoria contro i blucerchiati, ultimi e con un passo in Serie B, arriva dopo una partita di ombre, specie nel primo tempo, e di luci, nella ripresa. Spartiacque tra una prima frazione giocata in tono minore e una ripresa di vendemmia di gol, occasioni, reti mancate lo squillo di Castrovilli, tornato a risplendere anche nel ruolo a lui più congeniale, quello di trequartista. Italiano in avvio ruota come sempre tanti uomini, lancia Cerofolini in porta al debutto assoluto con la maglia della Fiorentina in Serie A, rispolvera Duncan in mediana e affida a Jovic il centro dell’attacco.