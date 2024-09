REP. FI, Gudmundsson: il no all'Inter e la voglia di campo

La Repubblica - Firenze si butta in avanti verso la gara di domenica contro la Lazio per fare il punto su Albert Gudmundsson: l’islandese mai in campo con la Fiorentina punta una maglia da titolare domenica contro la Lazio. Più probabile l’ingresso a gara in corso. Col prossimo lunch match del Franchi, il digiuno di minuti dovrebbe finire. Gudmundsson si allena pienamente in gruppo da martedì ( in realtà qualche seduta con i compagni l’aveva già svolta prima di andare in Islanda) e chi lo vede da vicino descrive un giocatore già in grado di spingere al massimo. Per questo dietro ad alcune certezze, vedi la prima convocazione, si sta affacciando una clamorosa possibilità: vederlo subito in campo da titolare. A Palladino la scelta, consapevole che un rientro dell'ex Genoa (che sia a partita in corso o dal primo minuto) riaccenderebbe in ogni caso una fiammella di speranza a Firenze.

Repubblica inoltre rivela un dettaglio non da poco nell'estate di Albert Gudmundsson: secondo il quotidiano, è stato lui a rifiutare l’Inter campione d’Italia, non il contrario. L’idea di partire dietro nelle gerarchie ai campioni nerazzurri l’ha portato a scegliere con grande convinzione la Fiorentina