NAZIONE, Vecchie idee: riecco Tedesco e Marcelino

Sulle pagine odierne de La Nazione questa mattina viene fatto il punto della situazione per quanto riguarda il caos-panchina che è in corso in casa viola: la Fiorentina è rimasta davvero spiazzata dopo la clamorosa rottura con Gattuso: si è passati da una situazione serena e risolta con grande anticipo – un nuovo allenatore ambizioso per ricostruire la fiducia dopo i due anni viola modestissimi a livello calcistico – ad una complicata situazione di stallo in cui sono riemerse anche le candidature di Fonseca ed Heinze, ma non è finita qui: considerato l’impasse, non ci si dimentica che in passato alla Fiorentina è stato accostato anche Domenico Tedesco (Spartak Mosca), monitorato insieme a Marcelino (Athletic Bilbao) prima che i viola puntassero su Gattuso. Altri tempi, le due candidature potrebbero tornare ora di attualità? Sembra difficile fare pronostici, quando c’è di mezzo la Fiorentina. La società viola è chiamata a dare un segnale forte anche nei confronti dei tifosi che avevano accettato con grande entusiasmo l’arrivo di Gattuso.