NAZIONE, Tessmann più McKennie: è una viola USA

Dopo aver messo a segno l'acquisto di Colpani, nelle ultime ore Daniele Pradè è stato particolarmente impegnato sul fronte Venezia. Come sottolineato da La Nazione, infatti, proseguono i dialoghi tra la Fiorentina e i lagunari per quanto riguarda due giocatori che potrebbero fare un percorso inverso: Tenner Tessmann e Lorenzo Lucchesi.

Per quanto riguarda il centrocampista statunitense, si legge, la prima proposta formulata dagli uomini di mercato viola non è stata accettata, ma la base per la trattativa c’è e i confronti andranno avanti con ottimismo anche oggi. Tessmann non è però l'unico centrocampista a stelle e strisce che potrebbe rinforzare la mediana gigliata. Non è ormai mistero, infatti, che la Pradè e soci abbiano preso contatti con la Juventus per Weston McKennie. I bianconeri, si legge sul quotidiano, vorrebbero 13 milioni, ma a 10 si può chiudere per quello che a Torino è considerato un vero e proprio esubero. La scelta spetterà a lui: se deciderà di proseguire in Italia l’opzione viola potrebbe essere quella giusta.