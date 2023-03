NAZIONE, Spettacolo viola: sono 100 vittorie europee

La Fiorentina non si ferma, e il proprio score internazionale-stagionale, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, diventa una marcia da record. Dopo i primi 30 minuti in cui il Sivasspor grazie al bel gol di Yesiluyurt aveva riacceso qualche speranza ai propri tifosi, non c'è più stata partita: la viola è salita in cattedra e ha mostrato la superiorità tecnica e qualitativa. Otto vittorie di fila in UECL. La numero 100 nella storia (in Europa) della squadra viola. Mica spiccioli.