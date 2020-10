NAZIONE, Pezzella 2.0: il capitano riprende la fascia

Sulle pagine odierne de La Nazione, si parla questa mattina del probabile ritorno in campo di German Pezzella, che dopo quasi un mese di assenza dai campi oggi pomeriggio dovrebbe tornare a lavorare in gruppo e, dunque, essere disponibile per la trasferta di Cesena di domenica contro lo Spezia. Come scrive il quotidiano, sta per tornare il capitano, quello istituzionale, in un momento in cui la Fiorentina ha bisogno di sostanza e valori forti. L’ultima fascia «dimezzata» curiosamente concessa a Chiesa in partenza verso la Juve è stata un autogol capace di irritare i tifosi e disorientare la squadra: il ko contro la Samp non è nato certo per quello ma la catena di situazioni negative non è stata certo una compagna di viaggio ideale per chi è andato in campo. Ora Pezzella sta tornando dopo l’infortunio in amichevole precampionato contro la Reggiana, un ko che ha avuto letture scivolose e collegate a possibili sviluppi extraviola prima della fine del mercato. Anche perché all’inizio sembrava che il pestone subito dal capitano potesse avere conseguenze meno gravi rispetto a quelle di Biraghi: invece da allora Pezzella scomparve dai radar, mentre Biraghi giocò addirittura con il Torino. In particolare, ci si chiese anche perché l’infortunato Pezzella fosse stato convocato per andare in panchina proprio nella partita con i granata: una domanda che per ora è rimasta senza risposte.