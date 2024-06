NAZIONE, Palladino in chiusura, ma c'è un piano B

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’edizione odierna de La Nazione prova a ricostruire quella che, al momento, è la situazione per quanto riguarda Raffaele Palladino. I viola sono avanti con il tecnico in uscita dal Monza e le due parti si sono già incontrate, venerdì sera, a Firenze, dove avrebbero raggiunto un’intesa di massima. Resterebbero da limare solo alcuni dettagli, tra cui quello relativo al procuratore Riso, ai ferri corti con la società viola. Secondo quanti riferito dal quotidiano, c’è però fiducia per la chiusura, ma fino a quando non ci sono le firme sui contratti è necessario usare cautela.

Le alternative, tuttavia, non mancano. Tudor potrebbe essere un nome spendibile qualora lasciasse la Lazio e il Bologna virasse proprio su Palladino. Altrimenti restano alla finestra anche Juric, Aquilani e Vanoli.