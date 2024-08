NAZIONE, Palladino: "fatti passi in avanti col Venezia"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Raffaele Palladino invita alla pazienza dopo il terzo pareggio consecutivo, riconoscendo il malcontento dei tifosi ma sottolineando i progressi della squadra, soprattutto nella fase di non possesso. Pur consapevole delle difficoltà, il tecnico campano, come riporta in edicola l'edizione odierna de La Nazione, rimane fiducioso nel lavoro svolto e nell'evoluzione della squadra, che ha bisogno di tempo per completarsi e migliorare.

Con l'importante sfida in Ungheria all'orizzonte, l'ex Monza si aspetta ulteriori miglioramenti, sapendo che sarà una partita decisiva. Riguardo ai fischi dei tifosi, Il tecnico li ringrazia per il loro supporto durante la gara, ribadendo l'importanza di mantenere un equilibrio mentale e un ambiente positivo per crescere.