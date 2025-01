NAZIONE, Palladino col Toro si gioca fetta di credibilità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Le parole di rassicurazione pronunciate mercoledì dal dg della Fiorentina Ferrari hanno messo al riparo Raffaele Palladino da qualsiasi imminente ribaltone in panchina eppure è chiaro che nella sfida di domenica contro il Torino l’allenatore si giochi una discreta fetta di credibilità agli occhi del tifo, che già lunedì a Monza ha iniziato - se pur in toni soft - a invocare l’uso di più attributi in campo da parte della squadra. Il tasso di gradimento attorno al mister da parte del popolo viola è per la verità ancora piuttosto alto eppure performance come quella vista in Brianza non dovranno più succedere.

Lo riporta questa mattina La Nazione.