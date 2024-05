NAZIONE, Nico, Arthur e Beltran: i rigoristi per Atene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna de La Nazione analizza la situazione legata a chi potrebbe battere un possibile rigore in finale di Conference League in casa Fiorentina visti i diversi rigoristi che si sono alternati, con alterne fortune, nel corso di questa stagione. Alla Unipol Domus Arena, dopo un breve colloquio con Nico Gonzalez, alla fine dal dischetto è andato, con freddezza glaciale, Arthur, mentre a Brugge era stato il turno di Beltran. La cosa importante è che questi ultimi due rigori segnati hanno interrotto la maledizione dagli undici metri che aveva colpito il mondo viola. L'unico che deve spezzare il maleficio è Nico che non segna un calcio di rigore dallo scorso 30 novembre.

Con al rete contro il Cagliari Arthur è diventato l’ottavo rigorista della stagione viola, il quinto a centrare l'obiettivo, in tutte le competizioni, sommandosi così a Nico, Nzola, Beltran, Sottil, Biraghi, Bonaventura e Ikoné. Questi ultimi, con alterne fortune, si erano già assunti nel corso dell’annata la responsabilità di trasformare una massima punizione. I rigori che nel 2024 erano diventati un incubo. Se nel 2023 la Fiorentina non aveva mai fallito un penalty, da gennaio i gigliati avevano sbagliato 5 rigori su sette battuti. Una striscia negativa terminata prima da Beltran a Brugge e poi da Arthur a Cagliari. Non poteva esserci notizia migliore in vista di Atene.