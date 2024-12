NAZIONE, Le ore dure di Palladino. Al VP cerca serenità

FirenzeViola.it

Come analizza La Nazione nelle sue pagine, Palladino sta vivendo le ore più dure da quando è arrivato a Firenze. Non tanto per la sconfitta in campionato, la prima dopo 10 risultati utili consecutivi, di cui 9 vittorie in campionato, quanto per vicende familiari.

Il lutto che lo ha colpito poco prima di Bologna-Fiorentina non gli ha permesso di stare vicino alla sua tanto amata Fiorentina, che ritroverà al Viola Park, dove, dopo quanto accaduto a Bove nelle scorse settimane, c’è solo voglia di serenità in questo momento. La ricerca della normalità, dunque, non è solo un obiettivo, ma più un obbligo per continuare a fare così bene in campionato.