NAZIONE, L'opinione: "Viola, giudizio resta sospeso"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Nazione, il responsabile delle pagine sportive del quotidiano Cosimo Zetti ha analizzato così il successo sofferto della Fiorentina ottenuto ieri contro i New Saints: "Commisso e Palladino attendevano risposte. E se non delle risposte, almeno qualche segnale. Qualcosa si è intravisto, niente di clamoroso, ma almeno è stato centrato il bersaglio. Ovviamente va tutto commisurato al valore dell’avversario, modesto, modestissimo, al limite del dilettantismo. Però la squadra ha fatto quel che doveva fare: ottenere i tre punti e prepararsi alla sfida, quella sì una vera sfida, che andrà in scena domenica sera al Franchi contro il Milan. Missione compiuta, dunque, ma solo a metà.

In realtà, con i Nuovi Santi gallesi non bastava solo vincere, ma era necessario anche convincere. Obiettivo raggiunto? Mah, il valore dell’avversario non aiuta nel giudizio, ma la vittoria è comunque un piccolo passo in avanti. Sull’identità e sull’effettivo cambio di marcia attendiamo prove più probanti. Per il momento il giudizio resta sospeso".