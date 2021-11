NAZIONE, L'opinione: "Ai Viola serve tranquillità"

Riccardo Galli, all'interno de La Nazione, ha espresso il suo parere sul momento che sta vivendo la Fiorentina. Questi alcuni estratti del suo commento: "Non bastavano i riflettori del caso Vlahovic a tenere alta la tensione sul futuro. [...] Così, nel bel mezzo dell'emergenza formazione con cui la Fiorentina sta per giocarsela con il Milan, ecco il boato degli arabi che se dovessero scommettere sul calcio italiano lo farebbero volentieri a Firenze. [...] La squadra viola ha - più che mai - bisogno di tranquillità per evitare stress e il rischio che una stagione iniziata con prospettive incoraggianti non sbandi per correre troppo in fretta verso il futuro. Futuro che [...] un giorno arriverà, è vero. Ma prima c'è da pensare ad altro. Come ad esempio, battere il Milan".