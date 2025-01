NAZIONE, Fiorentina-Napoli crocevia per l'Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

E’ una sfida di alta classifica quella che vedrà impegnati questa sera al Franchi la Fiorentina e il Napoli, con le due squadre che vorranno ottenere i tre punti per mantenere vive le rispettive ambizioni di classifica. Una partita, sottolinea La Nazione, che sa di crocevia per l’Europa e che dovrà essere giocata con giudizio a centrocampo. In tal senso, scrive il quotidiano, sarà fondamentale il lavoro di Colpani per non lasciare scoperti Adli e Cataldi. Il 'Flaco' a Firenze si sta trasformando da 'fioretto' a 'spada' per regalare alla squadra quell'equilibrio che prima veniva garantito da Bove.