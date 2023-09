NAZIONE, Dubbi Ikonè e Nico Gonzalez per domenica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La giornata di ieri è stata quella del rientro dei primi nazionali (Biraghi e Kayode) al Viola Park., mentre oggi sono attesi i sudamericani Nico Gonzalez, Beltran e l’infortunato Mina. L’attesa è per capire in che condizioni torni Nico , sicuramente galvanizzato dal gol contro la Bolivia, ma con sulle gambe anche 84 minuti, oltre ai 61 disputati con l’Ecuador sabato scorso. Meno preoccupazioni per Beltran, rimasto sempre a guardare.

Insomma, valutazioni in atto su diversi fronti, compreso quello relativo a Ikoné. Le buone sensazioni di inizio settimana circa il suo recupero sono svanite ieri quando è tornato a lavorare a parte. A questo punto la sua presenza fra i convocati rimane in dubbio. Italiano punterà in modo deciso su chi è rimasto a lavorare al Viola Park. L’eccezione potrebbe essere rappresentata da Gonzalez, valore aggiunto nel reparto offensivo e per il quale una decisione sarà presa soltanto domenica mattina. Questo quanto scrive La Nazione.