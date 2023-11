NAZIONE, Castro-Baldanzi: destini di nuovo incrociati

FirenzeViola.it

Sembra che i destini di Gaetano Castrovilli e Tommaso Baldanzi possano nuovamente incrociarsi in questa sessione di calciomercato invernale. Se in estate, come sottolinea La Nazione, il mancato trasferimento di Castrovilli aveva compromesso anche l’affare Baldanzi, nel 2024 il discorso si potrebbe invece riaprire. Il club viola evidentemente non ha mai mollato la presa sul centrocampista dell’Empoli che di conseguenza, proprio come appunto era stato durante la sessione estiva, sarebbe la contromossa di mercato legata al futuro di Castro.