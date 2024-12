NAZIONE, Bove ha detto sì al defibrillatore sottocutaneo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Edoardo Bove, adesso nel reparto di terapia sub-intensiva dell'ospedale fiorentino di Careggi, è di buon umore e ha compreso la gravità dell'aritmia maligna che l'ha colpito domenica sera al Franchi. Altri suoi colleghi non sono sopravvissuti all'arresto cardiaco causato da fibrillazione ventricolare. Dopo aver scoperto, tramite specifici esami, una lesione al ventricolo sinistro (possibile causa dell'aritmia maligna) Bove ha dato il suo assenso di massima all'impianto di un defibrillatore sottocutaneo, un dispositivo salvavita che controlla costantemente il ritmo cardiaco entrando in funzione in caso di emergenza. Come scrive La Nazione, questo impianto gli permetterebbe di continuare la sua carriera anche se non più in Italia. La prossima settimana, forse già lunedì, potrebbe essere sottoposto all'intervento.

Solo in quel momento firmerà il consenso informato. Prima dell'intervento però Bove dovrà fare ulteriori esami per capire le cause del malore e del basso tasso di potassio. La lesione al ventricolo invece potrebbe essere stata causata da una miocardite avuta post covid nel 2020 dal mediano gigliato oppure potrebbe avere una base genetica.