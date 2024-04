NAZIONE, A Salerno tante rotazioni, ma il campionato...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La sfida di oggi pomeriggio contro la Salernitana, scrive all’interno delle proprie colonne La Nazione, può ancora rappresentare una possibilità di accesso all’Europa tramite il campionato, visto che il ranking ha conferito all’Italia un posto in più nelle competizioni internazionali e, di conseguenze, l’ottavo posto potrebbe voler dire Conference League. Come sottolineato dal quotidiano, la Fiorentina nell’ultimo appuntamento del campionato avrà punti a disposizione per riagganciare qualche posizione più in alto e far sì che in Europa ci siano anche i viola per il terzo anno consecutivo.

Oggi però a Salerno si prospettano tante rotazioni, con diversi big lasciati a casa per risparmiarsi un’overdose di minuti in campo e tirare il fiato prima dei tanti impegni che ci saranno in questo rush finale di stagione. La Salernitana, tuttavia, può rappresentare un’occasione per tenere vivo l’orgoglio, l’autostima e tutto quello che una squadra che vuole dare spettacolo in Coppa Italia e Conference può concedersi.