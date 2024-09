NAZIONE, A centrocampo bisogna definire le gerarchie

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel centrocampo viola della scorsa stagione si era capito chi fossero i titolari e chi, invece, entrava a partita in corso. Dall'inizio della stagione con Raffaele Palladino in panchina, ancora le gerarchie del centrocampo viola non sono definite. Inizialmente Sofyan Amrabat sembrava il preferito di Palladino, ma la sua partenza ha lasciato un vuoto riempito da Mandragora, Bove e Cataldi che nell'ultima a gara hanno giocato tutti insieme formando per la prima volta il centrocampo a tre.

Come riporta La Nazione, il centrocampista con più minuti giocati attualmente è Rolando Mandragora, mentre Yacine Adli ha messo insieme solo 37 minuti. Il francese, con Cataldi, possono funzionare come i registi della squadra quindi difficilmente li vedremo insieme in un centrocampo a 2. L'altro posto, se Palladino dovesse tornare al centrocampo a due, sarà occupato probabilmente da uno tra Mandragora, Bove e Richardson. Mentre un'altra ipotesi, aspettando il debutto in maglia viola di Albert Gudmundsson, potrebbe essere quella di mettere nel 3-5-2 Andrea Colpani come mezz'ala in modo da poter mettere l'islandese a finaco di Moise Kean in attacco.