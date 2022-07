LA NAZIONE, Per Lo Celso pronti 20 milioni: il punto

Secondo La Nazione, l’ultimo contatto per Giovani Lo Celso è di 48 ore fa. L’argentino non rientra nei piani del Tottenham e i più interessati sono proprio i viola: si cerca un’intesa per il trasferimento a Firenze. Il club londinese vorrebbe una soluzione definitiva già ora, mentre la Fiorentina punta a un prestito con diritto di riscatto (fissato) a circa 17 milioni di euro, che però salirebbero a 20 con bonus. Cifra che per ora non riscalderebbe il Tottenham, deciso a spuntare un prezzo maggiore. Per Lo Celso, invece, sarebbe pronto un pluriennale.