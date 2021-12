LA NAZIONE, Niente inciampi, DV9 vuol battere Ribery

La Nazione chiede prudenza alla Fiorentina oggi contro la Salernitana, perché proprio gare come queste - si legge - nascondono sempre possibili inciampi, con i viola chiamati a disinnescarli senza eccessivi rischi e patemi. E’ vero che le sconfitte sono diverse tra loro, ma esattamente per questo devono essere un monito non solo per la partita di oggi, ma anche per il trittico che aspetta i gigliati, prima della fine dell’anno (con la Coppa Italia nel mezzo). Ci sarà Franck Ribery, che troverà rispetto per quello che ha fatto in carriera come a Firenze e anche tanta amicizia. Dusan Vlahovic non ha mai nascosto il rapporto speciale con il campione francese. Ma il calcio almeno sul campo, non si ferma ai sentimenti: è spietato e non ci saranno sconti.