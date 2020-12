LA NAZIONE, Fiorentina strepitosa, finisce l'incubo

Come scrive La Nazione, all'improvviso la Fiorentina, proprio nella notte che non ti aspetti e sul campo dove il pronostico non lasciava speranze. Tutto ribaltato. La Juventus è stata, infatti, rovesciata per 3-0 con in sfida che probabilmente segna la svolta di una stagione orribile. Una Viola completamente diversa per intensità di gioco, qualità della manovra e atteggiamento. La vittoria la confeziona Prandelli in versione Babbo Natale e tra i giocatori più in spolvero ci sono Caceres e Borja Valero. Sorrisi e abbracci sulla panchina della Fiorentina, che forse è davvero uscita da un incubo.