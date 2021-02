LA NAZIONE, Da De Paul a Milik-Torreira: ora l'appeal

Domenica la Fiorentina a Udine si prepara ad incrociare sulla strada quel Rodrigo De Paul verso cui non ha nascosto un qualcosa di più di una semplice ammirazione, dovendosi scontrare però nelle ultime sessioni di mercato con le richieste del club friulano e la volontà non così ferrea del giocatore. Una questione, scrive La Nazione, che diventa buono per un tema futuro fondamentale: aumentare l'appeal, la capacità d'attrazione. Due nomi su tutti citati come esempi: quello di Arkadiusz Milik, corteggiato dai viola ma le cui perplessità hanno fermato tutto, e di Lucas Torreira, primo obiettivo pure per l'estate prossima ma fin qui mai autore di quella spinta che facesse propendere in modo decisivo per Firenze. Nonostante due casi recenti in controtendenza (Amrabat che preferisce la Fiorentina al Napoli e Martinez Quarta che sceglie il viola invece di Betis e Milan), la missione gigliata per il prossimo futuro appare chiara.