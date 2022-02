LA NAZIONE, ACF prepara riscatto Torreira: il punto

La Nazione, stamani in edicola, scrive che la Fiorentina sta pianificando il riscatto di Lucas Torreira e Krzysztof Piatek. Ci vorranno 30 milioni in contanti per formalizzare la doppia operazione. Difficoltà nelle due trattative? Oggettivamente sembra di no, anche se al tavolo di Torreira l’Arsenal si presenterà un po’ con il broncio per l’esito (negativo) dell’operazione Vlahovic. Gli inglesi volevano Dusan, ma Dusan non voleva loro, questo il punto che la Fiorentina evidenzierà per far capire all’Arsenal che l’affare Torreira è una cosa e lo strappo di Vlahovic era un’altra.