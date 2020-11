IL GIORNALE, Dura la vita da ex ct. Altro anno laggiù

L'edizione odierna de Il Giornale presenta un commento sulla partita persa ieri dalla Fiorentina in casa col Benevento, ma soprattutto sull'esordio bis dell'allenatore Cesare Prandelli. Dura la vita degli ex ct, il laconico attacco del pezzo: pensare che quando gli avevano prospettato la possibilità di tornare, era felice come un bambino. Ma da ieri, con lo stesso verdetto di 3843 giorni prima, quando perse anche l'ultima partita prima di lasciare la panchina viola (allora era stato il Bari). E con 8 punti soltanto in classifica, l'ambiente comincia a pensare alla terza stagione consecutiva in lotta per non retrocedere: un po' troppo per la sopportazione dei tifosi. Ma è anche vero che se la squadra non segna da 309' e che nelle ultime quattordici sfide contro una neo-promossa ha perso sette volte, qualcosa vorrà dire. La strada per Prandelli si rivela già impervia, anche se quest'ultimo è uno scalatore.