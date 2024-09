GUD, Ora il processo ma a Bergamo può debuttare

FirenzeViola.it

L’avventura di Albert Gudmundsson è ancora ferma all’ufficialità dello scorso 16 agosto, senza che sia stata potuta dare alcuna risposta dal rettangolo verde. Arrivato a Firenze con un fastidio al polpaccio, l’islandese ha iniziato a lavorare in gruppo da martedì scorso ma senza sfruttare a pieno la sosta delle Nazionali perché volato in Islanda per il processo che lo vede accusato di cattiva condotta sessuale (udienze previste giovedì 12 e venerdì 13).

Come ricostruito dal Corriere Fiorentino, il calciatore venne denunciato un anno da una donna conosciuta in un locale della capitale islandese. “Sono fiducioso che ci sarà giustizia, sono convinto di essere innocente” aveva ribadito il neo acquisto della Fiorentina il giorno della sua presentazione. Se da una parte sono attese risposte sul piano giuridico, su quello sportivo alcune conseguenze sono già arrivate, con Gudmunsson assente dalla Nazionale da giugno 2023.

Il 10 viola farà intanto rientro a Firenze nella serata di venerdì, in tempo utile per la rifinitura di sabato e per la partita contro l’Atalanta, in programma domenica 15 settembre alle ore 15. Ora il campo non può più aspettare e tutto lascia presagire che possa essere Bergamo il teatro del suo esordio. Un punto di partenza, a lungo atteso, per iniziare a scrivere la propria storia in viola.