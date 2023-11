GAZZETTA, Viola da Champions? Pro e contro

La Gazzetta dello Sport approfitta della pausa nazionali per stilare un borsino della corsa all'Europa: nella lotta Champions la rosea iscrive anche la Fiorentina, attualmente quinta a 20 punti, a pari merito con l'Atalanta. I motivi per cui la squadra di Italiano può credere ad un'impresa, ovvero entrare nei primi quattro posti? Il gioco collaudato e due top player come Nico Gonzalez e Bonaventura, decisivi anche col Bologna.

La Gazzetta frena però su un aspetto: i gol degli attaccanti. Escluso Nico, il pacchetto avanzato ha portato solo 3 gol, di Brekalo, Kouamé e Nzola. Per il salto di qualità serve di più. E serve anche più equilibrio in difesa, dove per fortuna l'emergenza sembra finita, con Kayode prossimo al rientro.