GAZZETTA, Pari giusto. Ikoné primo rinforzo

Una partita nettamente diversa rispetto a quella da "luna park" col Sassuolo, meno spettacolare e più fisica, in cui il Verona non ha demeritato: così la Gazzetta dello Sport descrive l'1-1 della Fiorentina sul campo dell'Hellas, un buon punto, come detto da Vincenzo Italiano nel post-partita, se si pensa all'approccio timoroso alla partita dei viola, che in avvio hanno subito la pressione avversaria. Partita resa maschia dal Verona, che ha dato filo da torcere su ogni pallone ai viola e limitato Dusan Vlahovic, a secco dopo sei partite, con una marcatura vecchia scuola di Casale, in un duello che ha incendiato la partita.

Al gol di Lasagna risponde quello di Gaetano Castrovilli, subentrato alla grande nella ripresa ed autore dell'1-1 per un pari che allunga la striscia positiva della Fiorentina in vista della ripresa, quando con tutta probabilità i viola conteranno su un nuovo rinforzo, Jonathan Ikone, con l'esterno classe '98 del Lille che oggi sarà a Firenze con l'agente per le visite mediche.