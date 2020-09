GAZZETTA, Milenkovic da ultime ore: al 70% al Milan

Nel focus de La Gazzetta dello Sport di stamani dedicato ai potenziali acquisti dell'ultimo minuto in Serie A, figura anche Nikola Milenkovic. La Rosea si sbilancia in merito, attribuendo al serbo il 70% di possibilità di trasferirsi al Milan. Con Pioli che sta battendo il tasto sul difensore che manca in forza alla rosa rossonera, si attende di completare la cessione di Lucas Paqueta per effettuare un nuovo affondo sul centrale serbo della Fiorentina. Esistono anche altri nomi, da Ajer a Fofana, ma quello di Milenkovic è il nome principale: non da sottovalutare, secondo il quotidiano, i contemporanei interessi viola su Fazio e Lyanco. L'eventuale ingresso in Europa League, poi, porterebbe a un budget ulteriore che permetterebbe di cullare pure il sogno Chiesa. Nulla è da escludere, scrivono sul giornale in carta rosa, nonostante le smentite di rito.