GAZZETTA, Lucca, Kean e Pinamonti. Possibili 2 colpi

Lucca, Pinamonti e Kean che rispunta. La Fiorentina dà la caccia alla prima punta e, in linea teorica, farà due colpi in quel reparto perché potrebbe tornare sul mercato anche Nzola, se venisse trovata una sistemazione gradita al calciatore e allo stesso club viola. Così scrive La Gazzetta dello Sport a proposito delle operazioni per trovare un attaccante.

Lucca rispetta ciò che sta cercando il club viola sul mercato, il giocatore verrà riscattato a 8 milioni dal Pisa e la richiesta dell'Udinese è attorno ai 15 milioni. Ma nel casting rispunta anche Moise Kean, già cercato a gennaio. L’ingaggio è alto, sopra i tre milioni, però con un po’ di buona volontà reciproca un accordo potrebbe essere trovato.