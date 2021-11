GAZZETTA, La Fiorentina gioca per il pari sbagliando

La Gazzetta dello Sport in edicola scrive di un gol liberatorio, quello segnato ieri da Cuadrado al 91’, che la Juventus aveva atteso per quasi venti minuti, dal momento in cui la Fiorentina si è ritrovata in dieci a causa dell’espulsione di Milenkovic per doppia ammonizione. In undici contro undici la Juve non aveva mai tirato in porta; in superiorità numerica si è scagliata addosso ai viola e bene o male una rete, seppure in extremis, l’ha “arronzata”. Cruciali i tre punti, perché permettono ai bianconeri di agganciare in classifica proprio i viola, ma le perplessità sul gioco restano tali e quali. Juve non bella, anzi bruttina. Nel secondo tempo la Fiorentina ha commesso l’errore di giocare per il pareggio. Se avesse alzato il livello, se avesse cercato di più Vlahovic, avrebbe forse ottenuto qualcosa.