GAZZETTA, L'opinione: "Il capolavoro di Italiano"

Su La Gazzetta dello Sport è presente un fondo a cura di Alberto Cerruti sulla Fiorentina: “Quest’anno la Fiorentina non era mai arrivata così vicina alla zona europea e siccome, al contrario delle due romane, deve recuperare una partita (in casa contro l’Udinese) i tifosi, che domenica hanno festeggiato il ritorno della squadra alla stazione di Campo di Marte, hanno il diritto di sognare futuri successi non soltanto nel campionato italiano. […] Italiano al suo esordio alla guida della Fiorentina, dopo La Spezia, ha compiuto un altro capolavoro con l’indispensabile aiuto della società, in un perfetto gioco di squadra al di fuori del terreno di gioco. Guarda caso, due dei tre gol di Napoli sono stati firmati dagli acquisti di gennaio: il francese Ikone, alla sua prima rete in Serie A, e il brasiliano Cabral. E siccome nessuno dei due è arrivato per caso, il merito è del direttore sportivo Daniele Pradè che ha saputo scegliere bene i sostituti di Vlahovic, una delle tante scoperte di Pantaleo Corvino”.