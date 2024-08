GAZZETTA, Kean per la 1° gioia in Serie A. Sul mercato...

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nelle sue colonne dedicate ai temi di casa Fiorentina tratta della sfida di questo pomeriggio tra i gigliati e il Venezia. Al Franchi protagonista non potrà essere Nico Gonzalez, venduto alla Juventus, e neanche Abert Gudmundsson, alle prese con un fastidio muscolare. Senza il vecchio e il nuovo numero 10 viola, il più atteso a prendersi la scena è Moie Kean. Il centravanti azzurro, lodato in conferenza dal tecnico Palladino, si è sbloccato in Conference League e adesso aspetta la prima gioia in maglia viola anche in campionato. Per lui Firenze è un'occasione di rinascita e lui per la Fiorentina potrebbe essere, finalmente, la tanto cercata, soluzione al post Vlahovic.

Per l'esordio casalingo in campionato il tecnico campano si affiderà quindi di nuovo a Kean dal primo minuto, come anche al ritorno tra i pali di Terracciano. Se in difesa non ci sono dubbi, vista l'assenza di Pongracic per squalifica, con Quarta a destra, Ranieri in mezzo e Comuzzo a sinistra, in mediana, dove tornerà titolare Amrabat, potrebbe esserci l'esordio dal primo minuto di Richardson. Sulle loro fasce di competenza torneranno Dodo e Biraghi, mentre Sottil, confermato dopo il gol di giovedì sera, e Colpani agiranno sulla trequarti.

Sul mercato sono ore calde per Filip Kostic. L'esterno sinistro bianconero, in uscita dalla Juventus, è un giocatore con le caratteristiche richieste da Raffaele Palladino alla società e potrebbe arrivare a breve a Firenze. Discorso diverso invece per Arthur, il cui ingaggio è un freno forte al suo ritorno in viola. Sempre a centrocampo, la notizia più fresca riguarda la trattativa, come riportato da ESPN, tra Fiorentina e Boca Juniors per Cristian Median. I gigliati avrebbero offerto ai gialloblu 14 milioni ricevendo un no come risposta dalla società di Buenos Aires. Possibile un'altra proposta viola nei prossimi giorni.