GAZZETTA, Fiorentina sorpresa di questo campionato

Tra le sorprese di questo inizio di campionato la Gazzetta dello Sport riporta la Fiorentina di Raffaele Palladino. I viola, come riporta la Rosea, sono sbocciati a ottobre con sei vittorie in sei gare, 20 gol segnati e 4 subiti. Sono già lontani i tempi in cui la squadra di Palladino ha ottenuto a fatica una qualificazione in Conference League e gli 0-0 con Empoli e Venezia. Si evidenziavano problemi di gioco e difficile inserimento dei nuovi acquisti e dei veterani, come Cristiano Biraghi braccetto di sinistra nella difesa a tre.

Poi il cambio modulo con il passaggio alla difesa a quattro: un 4-2-3-1 che ha dato una posizione più consona a molti giocatori. Palladino non è più tornato alla difesa a tre e allora ecco un solo k.o. nelle 14 partite disputate sino ad ora. Giovedì scorso contro il Genoa l'allenatore viola ha dovuto rimescolare la formazione per necessità e scelta. La prestazione non è stata entusiasmante come nelle scorse gare, ma il risultato non è cambiato. L'uomo in più è De Gea, ma anche gli altri nuovi acquisti stanno dimostrando di essere coinvolti a pieno nel progetto, compreso Gudmundsson che ancora non si è visto molto ma è stato decisivo contro Lazio e Milan.