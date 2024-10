GAZZETTA, Ecco i nuovi irrinunciabili di centrocampo

FirenzeViola.it

in un approfondimento sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, viene data una panoramica di alcuni elementi del centrocampo della Fiorentina che sembrano essere diventati indispensabili per Raffaele Palladino. Sì perchè Yacine Adli, Danilo Cataldi ed Edoardo Bove stanno dimostrando grande versatilità nel centrocampo viola, riuscendo a coprire diverse posizioni con efficacia. Il tecncnico gigliato è riuscito a farli convivere sul campo, come visto nella partita contro il Milan, dove hanno giocato insieme dal primo minuto, mostrando un’ottima capacità di integrarsi.

Bove si è adattato bene in diverse zone del campo, mentre Adli, con due reti già segnate, sta crescendo sempre di più. Cataldi ha preso in mano il centrocampo fin dal suo arrivo, guadagnandosi un posto stabile in squadra.