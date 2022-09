GAZZETTA, Cori e foto shock dei tifosi di Fiore-Juve

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, dopo Fiorentina-Juventus sui social network sono emersi due comportamenti antisportivi da parte sia dei tifosi bianconeri che di quelli viola. In particolare in un video si sente dalla curva che ospitava i sostenitori della Juve un coro chiaramente antisemita, su cui il sindaco di Firenze Dario Nardella si è così espresso attraverso Twitter: “Certe persone non sono degne di entrare in uno stadio per tutta la vita. Ora basta”. Sempre sui social è spuntata anche una foto in cui si vede un tifoso della Fiorentina che mostra sorridente una sciarpa del Liverpoool. Chiaro il riferimento alla tragedia dell’Heysel, in cui morirono 39 tifosi della Juventus in occasione della finale di Coppa dei Campioni.