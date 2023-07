GAZZETTA, Arthur vicino alla Viola. Ecco la soluzione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione attuale della Gazzetta dello Sport si concentra sul principale obiettivo di mercato della Fiorentina: Arthur Melo. Il regista è forse uno degli acquisti più attesi dal tecnico Vincenzo Italiano, anche se probabilmente non è la stata la sua prima scelta, dato che avrebbe preferito Maxime Lopez o Dominguez.Il centrocampista brasiliano è ad un passo dalla Fiorentina. La formula è quella di un prestito con diritto di riscatto.

Arthur ha però uno stipendio molto alto (otto milioni di euro) e le due società (Fiorentina e Juventus) stanno provando a trovare un accordo. La soluzione potrebbe essere che tre milioni li paga la Viola, altri tre la Juventus e gli ultimi due si trasformerebbero in bonus.

La Fiorentina è quindi pronta a fare una scommessa come è stata quella di Jovic. Le qualità del centrocampista ex Barcellona non si discutono, ma negli ultimi anni ha avuto diversi problemi fisici. Italiano ha il compito di farlo rinascere. Ora la palla passa ad Arthur che aveva il sogno di tornare o al Barcellona o in Premier League ma difficilmente ci riuscirà, dato che l'ultima stagione è stato quasi tutto il tempo in infermeria.