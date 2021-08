GAZZETTA, Accordo City-Vlahovic. Rilancio ACF?

Secondo La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic è più lontano dalla Fiorentina. Il motivo? Dopo gli assalti di Atletico Madrid e Tottenham è sceso in campo anche il Manchester City che avrebbe messo sul piatto una cifra intorno agli 80 milioni. E, soprattutto, avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il fenomeno serbo e col suo procuratore Ristic che chiede una ricca commissione. È probabile che la Fiorentina torni alla carica con il serbo per ottenere l’allungamento del contratto mettendo sul piatto in ingaggio da 4 milioni netti a stagione. Con una clausola da 70 milioni. Se il giocatore rifiutasse anche questa proposta e il City offrisse 80 milioni più bonus l’operazione avrebbe molte possibilità di andare in porto.