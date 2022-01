GAZZETTA, A. Alvarez, ora all-in: ma c'è uno scoglio

La Fiorentina vuole chiudere il suo mercato di gennaio con l'innesto della punta classe 2001 del Penarol Augustin Alvarez: si parla di questo e non solo questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: secondo il quotidiano, la trattativa va avanti da tempo, con i viola che ora stanno provando a forzare nella chiusura avendo trovato con anticipo l’accordo con l’entourage del giocatore sulla base di un quinquennale. Va invece trovata la quadra con il club. La Fiorentina ha fatto recapitare già un paio di offerte, l’ultima intorno ai 13 milioni più bonus con i contatti che sono proseguiti anche stanotte. Il nodo principale resta quello legato alla percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Impensabile per i viola arrivare al 30% chiesto inizialmente dal Penarol. Cifra che deve essere decisamente ridotta per trovare un accordo immediato. Il giocatore in ogni caso rimarrà fino al termine della stagione in Uruguay.