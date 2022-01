CORSPORT, Tentazione Ikoné per Italiano a Cagliari

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Jonathan Ikoné al suo interno. Il quotidiano spiega come Italiano sia tentato di lanciarlo a Cagliari dopo che in 62 minuti il francese ha già conquistato Firenze. Ha grandi motivazioni, qualità e c'è tanta curiosità intorno a lui per la velocità con cui si è inserito ed ha capito i movimenti richiesti dal tecnico. Lui vuole essere sempre più protagonista, ha già fornito due assist e nei pochi minuti a disposizione è riuscito subito ad emergere: segnali precisi ed incoraggianti.

In ogni caso, anche se non sarà titolare, avrà la sua occasione a gara in corso con un minutaggio sempre più alto per aumentare il suo impatto con la Serie A. Poi ci sarà la sosta e lì Italiano comincerà a lavorare in modo approfondito su come migliorare l'attacco viola per renderlo sempre più esplosivo, ma senza "tradire" Callejon, Saponara e Sottil. Tornando ad Ikone è altrettanto vero che non sembra aver necessità di un periodo di ambientamento particolare alla Serie A, anzi pare davvero già integrato alla perfezione.