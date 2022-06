CORSPORT, Italiano-Viola fino al 2025: l'ok ieri sera

Ieri sera è stato raggiunto l'accordo tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto fino al 2024 con opzione fino al 2025 con ingaggio da 1,5 milioni a stagione, bonus compresi, che sale fino a 2 circa. Come riporta il Corriere dello Sport, l'incontro è stato risolutivo ed è stata data forma al prolungamento, per il quale erano state gettate le basi martedì a Milano da Barone e Ramadani. Per Italiano questa era una delle due parti che gli interessavano per proseguire in viola, ora aspetta un mercato dinamico e ricco di innesti, precisamente 7-8 rinforzi. L'incontro di ieri sera tra management e tecnico è stata la testimonianza di voler arrivare ad un traguardo condiviso che apre ad orizzonti ampi per far crescere la Fiorentina in Italia e in Europa.