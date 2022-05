CORSPORT, Il piano viola per l'Europa. E sul mercato...

La Fiorentina, dopo aver visto la Roma vince la Conference League, ha capito che può sognare in grande anche lei. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel faccia a faccia tra Italiano e la dirigenza si è parlato anche di ciò che l'allenatore vorrebbe, ovvero un futuro dove si può pensare in grande. Il tecnico sa che serviranno forza economica e idee chiare sul mercato per affrontare la coppa del giovedì con ambizione: la priorità del club ora è un nuovo portiere, con Gollini e Vicario in lizza, ma presto dovrà essere fatta chiarezza sulla difesa, dove Milenkovic potrebbe rinnovare. Ed occhio al ranking perché attualmente la Fiorentina non ha la sicurezza di essere in prima fascia: quello dei viola è calcolato sulla base di quello della FIGC, salito a 15,380, ma ancora troppo poco per avere certezze.