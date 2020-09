CORRIERE FIORENTINO, La prova del nove

Il Corriere Fiorentino torna sulle assegnazioni ufficiali dei numeri di maglia. A Dusan Vlahovic è stata riservata la nove, cifra per eccellenza dei centravanti, quella che - si legge - identifica il bomber e che nella tradizione viola vanta fior di interpreti fin dai tempi di Montuori e del primo scudetto. Come tiene a ricordare il quotidiano, si tratta di un'eredità pesante alla quale hanno resistito in pochi: Gilardino, Osvaldo e Kalinic. Mentre dopo Batistuta c'è chi della nove è rimasto vittima, come Leandro o i più recenti Castillo, El Hamdaoui, Babacar e Simeone. Un ulteriore attestato di stima per Vlahovic, mentre il futuro di Patrick Cutrone si fa più incerto (CLICCA QUI).