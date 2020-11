CORRIERE FIORENTINO, È una Viola con le ali

Il Corriere Fiorentino oggi scrive della "Viola con le ali". Cesare Prandelli, al ritorno alla guida della sua Fiorentina, avrà tra le altre cose il compito di dare un'impronta ben precisa alla squadra, cosa non riuscita né a Montella né a Iachini. Per farlo si affiderà ad una nuova struttura laterale, sia in difesa che in attacco: sulla carta a poter beneficiare maggiormente di certi cambiamenti sembra essere Pol Lirola, che con Cristiano Biraghi dovrebbe andare a comporre la nuova coppia di terzini gigliati, con le riserve Venuti e Barreca ma anche la possibilità di adattare Milenkovic e Caceres sulla corsia destra. Così, chi presidia la fascia più avanti (leggasi Franck Ribery e Jose Callejon, ma occhio anche a Kouame che dovrebbe giocare lì) potrà avere senza dubbio maggiore libertà.