CORR.SPORT-STADIO, La fascia e il Brasile: che Dodo

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Aspettando Dodo. Il terzino sta tornando ai livelli top". Così il Corriere dello Sport - Stadio oggi scrive in prima pagina, dedicando un focus all'inizio di stagione dell'esterno brasiliano che piano piano si sta riprendendo la Fiorentina.

Domenica ha addirittura indossato la fascia da capitano al braccio dopo l'uscita di Biraghi: un passaggio formale, perché quello simbolico era avvenuto in estate. A discapito di un Kayode per il momento in naftalina, Palladino non ci rinuncia mai: nelle cinque di campionato non ha saltato neanche un minuto. All'orizzonte c'è un'altra stagione da protagonista (la terza) a Firenze ma anche un sogno verdeoro chiamato Brasile, Nazionale con cui spera di poter esordire.