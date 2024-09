CORR.SPORT-STADIO, Kean è già una scommessa vinta

FirenzeViola.it

Il titolo con cui apre in prima pagina oggi il Corriere dello Sport-Stadio è piuttosto eloquente: "Yes, we Kean". Il quotidiani scrive che forse la Fiorentina ha finalmente trovato l'erede di Vlahovic dopo tanto cercare: 3 gol in 5 partite e inizio top per l'ex attaccante della Juventus che può festeggiare anche il ritorno tra i convocati di Spalletti per l'Italia. Una scommessa onerosa due mesi fa (18 milioni alla Juventus, 13 di parte fissa e 5 di bonus di cui 2 facilmente raggiungibili), una scommessa vinta oggi: e vanno dati i giusti meriti a chi ha avuto l’idea e l’ha realizzata, sottolinea il quotidiano.