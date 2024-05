CORR. SPORT, Turno di riposo per Nico. Il probabile 11

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina domani sera a Cagliari si gioca la possibilità di chiudere il discorso qualificazione alla prossima Conference League. Italiano, nonostante la finale di Atene sia tra soli sette giorni, doserà le rotazioni e l'undici che scenderà in campo non sarà fatto solo da seconde linee. Davanti a Terracciano, che dovrebbe essere confermato tra i pali, ci saranno da destra a sinistra Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi. In mediana tanto dipenderà dalla condizione di Bonaventura. Italiano deciderà all'ultimo valutando le condizioni dell'ex Atalanta, ma la soluzione più probabile è l'utilizzo di Arthur e Mandragora, con Jack pronto a subentrare a gara in corso.

In avanti probabile un turno di riposo per Nico Gonzalez, magari con il ritorno nell'undici titolare di Ikonè, mentre sulla trequarti dovrebbe giocare ancora Beltran. Sulla corsia mancina dovrebbe trovare spazio Castrovilli, con Nzola terminale offensivo.