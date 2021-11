CORR.SERA, Pioli e Firenze, un legame speciale

Quella di domani sera sarà una partita speciale per Stefano Pioli, che tornerà al Franchi da avversario di fronte ad una splendida cornice di pubblico. Nell'articolo dedicatogli stamani, il Corriere della Sera racconta del legame speciale tra il tecnico del Milan e Firenze. "Anche Stefano Pioli domani ha una rivincita da prendersi, ma per lui Firenze è prima di tutto un luogo degli affetti. Troppi ricordi, bellissimi e terribili" scrive il quotidiano, riferendosi poi alla tragedia che toccò la Fiorentina proprio durante la guida di Pioli nel marzo 2018, ovvero la morte di Davide Astori. Da lì, afferma il Corriere, si creò un legame intimo e indissolubile con la squadra e con la città, tutti accomunati dall'improvviso lutto e dal processo di elaborazione fatto insieme. Il legame professionale tra Pioli e la Fiorentina finisce il 9 aprile 2019 quando all'indomani di una sconfitta col Frosinone il tecnico si dimette. L'unione con la città e la maglia resterà comunque indelebile, nonostante il tempo ed un obiettivo, quello del suo Milan, che lo porterà domani sera in conflitto con i viola.