CORR. SERA, Per Amrabat spunta l'ipotesi Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è a caccia degli ultimi colpi da regalare a Rudi Garcia. Il centrocampo è il reparto a cui il club sta riservando le maggiori attenzioni, con l'arrivo di Cajuste al posto di Ndombele e con il colpo Viega sfumato per la scelta del diretto interessato di andare in Arabia. Nonostante il mancato arrivo del talento del Celta, un rinforzo sarebbe comunque utile.

Gli Azzurri sempre vigili su profili come Samardzic, e Lo Celso ma, nell'ultima settimana di mercato, potrebbe prendere corpo anche un'altra possibilità. Come riporta il Corriere della Sera il nome in questione è quello di Sofyan Amrabat, in uscita dalla Fiorentina e che ha il gradimento di Garcia. Nel 2020 il Napoli lo trattò quando era al Verona ma lui preferì trasferirsi alla Viola.