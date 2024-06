CORR.FIORENTINO, Tante scuse e nuove promesse

L’arrivo di Palladino, le scuse di Commisso e la volontà più volte nominata di alzare l’asticella per far crescere la Fiorentina. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, sono stati questi i punti salienti della conferenza stampa andata in scena ieri pomeriggio al Viola Park. Nel nuovo corso viola la parola d’ordine è "ambizione". Un desiderio salito alle stelle dopo la finale di Conference ad Atene e che la società ha scelto di rendere pubblico a pochi giorni di distanza dal duro comunicato della Curva Fiesole che criticava anche l’operato della proprietà.

Da Commisso nessun passo indietro, anzi. Il patron viola anzi ha teso la mano ai tifosi che lo criticavano e ha ribadito di non voler mollare. I toni sono molto diversi dal recente passato: niente più (almeno per ora) nemici da attaccare, giornalisti cattivi o colpevoli da dare in pasto ai tifosi, ma semmai ammissioni di colpa (anche di Commisso, un inedito di questi 5 anni viola) per quello che poteva essere e non è stato.